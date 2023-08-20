محافظ الإسكندرية: تجهيز 4 مجمعات خدمية وإنشاء وتطوير 6 مراكز شباب لخدمة أهالي برج العرب

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، آخر المستجدات التنفيذية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ومدينه برج العرب القديمة، مؤكدًا أن ذلك يأتي فى إطار تنفيذ رؤية الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواطنين بالمراكز والقرى والنجوع والمناطق النائية وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد محافظ الاسكندرية؛ أنه تم الإنتهاء من التجهيزات الخاصة بـ 4 مجمعات خدمية بمركز ومدينة برج العرب القديم وقرى بهيج وقرية أبوصير وقرية الغربانيات، حيث أن المجمع مكون من ٣ أدوار على مساحة 400 متر، ويضم بداخله (وحدة محلية، ومركز تكنولوجى، وشهر عقارى، وسجل مدنى، ووحدة تضامن اجتماعي، ومكتب تموين ، ومكتب بريد ، ومجلس محلي) حيث يتمكن المواطن من إنجاز كل ما يحتاجه من مكان واحد.

وأضاف الشريف؛ أنه تم الإنتهاء من إنشاء ورفع كفاءة وتطوير 6 مراكز خاصة بالشباب، حيث تم تطوير ورفع كفاءة مركز شباب أبو عليوة بمركز برج العرب القديم، ورفع كفاءة ملعب مركز شباب بهيج، وإنشاء مركز شباب الغربانيات، وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب الجويرة بقرية الغربانيات، وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب أبو صير البحرى بقرية أبو صير، انشاء جديد لمركز شباب أبو صير القبلى بقرية أبو صير.