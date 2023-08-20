وكيل صحة البحيرة يشهد احتفالية بتكريم المتميزين من أطباء الأسنان

شهد الدكتورهاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الإحتفالية الخاصة التى أقامتها نقابة الأسنان لتكريم المتميزين من أطباء الأسنان والحاصلين على دراسات عليا، وأطباء المعاشات والمتفوقين من أولاد أطباء الأسنان.

يأتي ذلك بحضور الدكتور ايهاب هليل نقيب عام أطباء الأسنان بمصر، والأستاذة ايناس زغلول نقيب أطباء الأسنان بالبحيرة، والدكتورة غاده عمارة مدير عام إدارة الأسنان بمديرية الصحة بالبحيرة.

وتقدم وكيل الوزارة، بتهنئة جميع أطباء الأسنان المتميزين، وحثهم على استمرار التدريب والتعليم ، ورفع الكفاءة المستمرة.

وخلال الإحتفالية، تم تكريم أطباء الأسنان الحاصلين على الدراسات العليا من زمالة وماجستير ودبلومات فى جميع تخصصات طب الأسنان، كما تم تكريم أطباء الأسنان، الذين بلغوا السن القانونية للإحالة للمعاش، كذلك تكريم المتفوقين من أولاد أطباء الأسنان، وذلك فى جوٍ يملؤه الفرح من الجميع.