ناقد فني: مهرجان العلمين ضخم للغاية ويحظى بتنظيم على أعلى مستوى (فيديو)

قال الناقد الفني علي الكشوطي، إن مهرجان العلمين ضخم للغاية ويحظى بتنظيم على أعلى مستوى، وبالتالي النتيجة التي خرجت عنه «مُرضية» لكل المواطنين، متابعا: «نجد بعض المشكلات أحيانا في تنظيم الحفلات الصغيرة أو المهرجانات القصيرة، أما العلمين الجديدة لم تشهد أي عوائق تعترض تنظيم المهرجان كونها مدينة ذكية من الجيل الرابع وهذا ما سهل إجراءات التنظيم على المواطنين بدون أخطاء كبيرة».

وأضاف الكشوطي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «لن نختلف حول مسمى مهرجان العلمين الجديدة سواء كان موسما أو كرنفال أو غيره كون المسمى لا يفرق كثيرا ولكن جودة الأحداث النقطة الأهم في هذا الصدد، كما أن أكثر ما يهم الجميع هو قدرة المدينة على استقبال فعاليات وأنشطة متنوعة في مختلف المجالات سواء الثقافية او الفنية أو الرياضية وغيرهم».

وتابع: «تنوع فعاليات وأنشطة مهرجان العلمين لافتة للنظر منذ اليوم الأول، وتعجب المواطنين في البداية من مسألة ضم المهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة في آن واحد»، مشيرا إلى أن المواطنين جميعا أشادوا بالمهرجان وسيره بشكل سلس دون أي إعاقات.