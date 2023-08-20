ads
الأحد 20 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصر تدعو للتهدئة والعودة إلى مسار التسوية السياسية للقضية القبرصية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دعت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣، إلى التهدئة ووقف أية إجراءات من شأنها تأجيج التوتر بين شطري جزيرة قبرص، على خلفية حادث الاعتداء على قوات بعثة حفظ السلام الأممية في المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة يوم الجمعة ١٨ أغسطس الجاري.

وأكدت مصر في هذا الصدد على أهمية احترام ولاية بعثة حفظ السلام الأممية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وضرورة تجنُب أية أعمال من شأنها أن تسهم في تعقيد الأوضاع وتغيير الوضع القائم على طول خطوط وقف إطلاق النار والمنطقة العازلة. كما دعت مصر إلى العودة إلى مسار التسوية الشاملة للقضية القبرصية وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.