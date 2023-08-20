فرقة "رضا" تختتم حفلاتها فى الليلة الرابعة لـ"صيف الإنتاج الثقافي"

تختتم فرقة "رضـا" حفلاتها فى برنامج صيف الإنتاج الثقافى، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، اليوم الأحد، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

وأحيت فرقة "رضـا" للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، حفل أمس السبت، بباقة من أروع وأشهر استعراضاتها، تحت إشراف الفنانة إيناس عبد العزيز مدير الفرقة.

قدمت فرقة "رضا" فى الليلة الثالثة لبرنامج صيف الإنتاج الثقافى، ١٠ استعراضات من أشهر أعمالها طوال تاريخها الفنى، منها : "حلاوة شمسنا، والأقصر بلدنا، والإسكندراني، والكرنبة، وموشح سماح النوبة، والتنورة، والحجالة".

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، خلال الفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيه .