مصرع وإصابة شابين في حادثتين بطريق أسيوط الغربي

لقي شخص مصرعه صباح اليوم الأحد، بعدما صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بدائرة محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة، حيث فوجئ سائق السيارة به يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته، فاصطدم به بقوة، ليسقط جثة هامدة غارقًا في دمائه على الفور جراء الإصابات الخطيرة التي لحقت به.

وأصيب أخر بحادث انقلاب سيارة ملاكي كان يقودها على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي الأحد، بسبب انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها على الطريق، واختلال عجلة القيادة في يده، وفقدانه السيطرة عليها، فانقلبت في نهر الطريق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث دهس على طريق أسيوط الغربي بنطاق محافظة الفيوم ووجود متوفي.

على الفور، هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبينّ مصرع شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق القاهرة/ أسيوط، متأثرًا بإصابته بكسر في قاع الجمجمة ونزيف بالمخ.

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث حيث جرى نقل الجثة وإيداعها في مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن وبتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.



إصابة شاب في حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي قرب مدخل ميدوم بدائرة محافظة الفيوم ووجود مصاب.

أسفر حادث طريق القاهرة أسيوط الصحراوي اليوم عن إصابة شاب يدعى محمد حمدي محمد (31 سنة) بإصابات تراوحت بين كدمات وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه كسور، فيما جرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له بحسب إصاباته.

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.