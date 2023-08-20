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الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتابع عملية انتشال جثمان الطفل زياد بقرية بنبان بدراو

عملية إنقاذ وإنتشال
عملية إنقاذ وإنتشال جثمان الطفل زياد حسين بأسوان
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أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم التنسيق مع قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية على مشاركة فرق الإنقاذ التابعة للقوات البحرية المصرية ببرنيس، وذلك من اليوم الأحد مدعمين بالمعدات وأحدث الأجهزة البحرية والشاشات المائية ذات التكنولوجيا المتطورة للبحث فى الأعماق عن الطفل الغريق ، علاوة على الجهود المبذولة من شرطة الإنقاذ النهرى لانتشال جثمانه.

جاء ذلك فى إطار متابعته المستمرة لعملية إنقاذ وإنتشال جثمان الطفل زياد حسين أحمد فاوى 14 سنة من مجرى نهر النيل، والذى تعرض للغرق أثناء قيامه بالسباحة أمام العوامة التابعة لقرية بنبان بمركز دراو .

وقدم محافظ أسوان واجب العزاء والمواساة لأسرة الطفل زياد حسين ، وداعياً من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله بالصبر والسلوان ، وأن يكون شافعاً لوالديه يوم القيامة ، وقد أشاد محافظ أسوان بالاستجابة السريعة من القوات المسلحة بالمشاركة الحيوية للقوات البحرية جنباً إلى جنب مع قوات الإنقاذ النهرى التابعة للشرطة، والتى نجحت جهودها اليوم فى إنتشال جثمان غريق آخر وهو ترعى أحمد هريدى 20 سنة ، والذى تعرض للغرق منذ أيام بجوار محطة 3 التابعة لهندسة رى الطويسة .

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الإنقاذ النهري مركز دراو انتشال جثمان الطفل زياد أخبار محافظة أسوان