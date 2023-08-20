الخارجية الأمريكية: سفيرة الولايات المتحدة الجديدة في النيجر تصل نيامي

الأحد 20/أغسطس/2023 - 02:12 م

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية وصول سفيرة الولايات المتحدة الجديدة في النيجر، كاثلين فيتزجيبون إلى نيامي.

وذكرت الوزارة - في بيان نشره موقعها الرسمي، اليوم الأحد أنه "بتوجيه من وزير الخارجية أنتوني بلينكن، سافرت السفيرة كاثلين فيتزجيبون إلى نيامي لقيادة بعثتنا الدبلوماسية في النيجر وتعزيز الجهود للمساعدة في حل الأزمة السياسية في هذا الوقت الحرج".

وأضاف البيان أنه "بصفتها دبلوماسية رفيعة المستوى تتمتع بخبرة كبيرة ومتخصصة في غرب إفريقيا، فهي في وضع فريد لقيادة جهود الحكومة الأمريكية لدعم المجتمع الأمريكي والحفاظ على الديمقراطية التي اكتسبتها النيجر بشق الأنفس".

وأشار إلى أنه "بسبب الأزمة السياسية الحالية في النيجر، لن تقدم السفيرة فيتزجيبون أوراق اعتمادها رسميا. لا يعكس وصولها أي تغيير في موقف سياستنا، ولكنه يستجيب للحاجة إلى قيادة عليا لمهمتنا في وقت مليء بالتحديات".

وأوضح بيان الوزارة أن "تركيز فيتزجيبون الدبلوماسي سينصب على الدعوة إلى حل دبلوماسي يحافظ على النظام الدستوري في النيجر والإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم وعائلته وجميع المحتجزين بشكل غير قانوني".

وأكد البيان: "لا نزال ملتزمين بالعمل مع الشركاء الأفارقة، بما في ذلك المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، لتعزيز الأمن والاستقرار والحكم الديمقراطي وسيادة القانون في منطقة الساحل".