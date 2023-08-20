الثلاثاء.. الأقباط الأرثوذكس يودعون صوم العذراء مريم

يودع الأقباط الأرثوذكس صوم العذراء مريم يوم الثلاثاء المقبل، بعد مرور 15 يوما من التسابيح والتراتيل التي كانت تعلو أصواتها من الكنائس القبطية، ويأتي ذلك الصوم بمناسبة عيد صعود الملائكة بجسد السيدة مريم وفق المعتقد الكنسي، وهو من أهم الأصوام الكنسية، وذلك لمكانة “أم النور” في قلوب مسيحيي مصر.



ويُعتبر الصوم من الدرجة الثانية بين أصوام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويسمح به أكل الأسماك، بالإضافة إلى الأكلات النباتية ويمنع أكل اللحوم والألبان وكل المنتجات الحيوانية كباقي الأصوام. الوحيد الذي فرضه الشعب القبطي على الكنيسة وقد صامه الرُسل أنفسهم لما رجع توما الرسول، تلميذ المسيح من التبشير فى الهند، فقد سأل التلاميذ عن العذراء، فقالوا له إنها قد ماتت. فقال لهم: «أريد أن أرى أين دفنتموها!»، وعندما ذهبوا إلى القبر لم يجدوا الجسد المبارك. فابتدأ يحكى لهم أنه رأى الجسد صاعدا فصاموا 15 يومًا من أول مسرى حتى 15 مسرى، فأصبح عيدا للعذراء يوم 16 مسرى من التقويم القبطى، ومن المعروف أنه هو الصوم الوحيد الذي فرضه الأقباط الأرثوذكس على الكنيسة القبطية.



ويمثل هذا الصوم تكريمًا وتطويبًا لها، فيتحقق ما ذكر في إنجيل لوقا (فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني) لو48:1، ويرتبط هذا الصوم بالأديرة والكنائس الشهيرة التي تحمل اسمها حيث يذهب إليها الزوار والمصلين والعالم من كافة الأطياف من مختلف أنحاء مصر؛ فتصل أعدادهم إلى الملايين فيذهبون لنوال بركة هذه الأماكن، وأشهر تلك المعالم دير المحرق بالقوصية.



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