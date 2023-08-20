تستخدم مكبرات صوت.. غلق وتشميع 5 كافيهات مخالفة بحدائق الأهرام

شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين وتكثيف الحملات على مدار اليوم للتصدي للمخالفات وكافة أشكال التعدي على الطرق العامة لعدم إعاقة الحركة المرورية.

وفي هذا الإطار نفذت محافظة الجيزة حملة مكبرة من خلال حي الهرم بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة أسفرت عن غلق وتشميع عدد ٥ كافيهات مخالفه بشارع الضغط العالي وذلك استجابة لشكاوي عدد من المواطنين لما تسببه من ضوضاء وازعاج مستمر للمواطنين قاطني المنطقة واستخدام أجهزة مكبرات الصوت خلال الفترة الليلية بمتابعة واشراف طه عبدالصادق رئيس حي الهرم ومصطفي عبدالعليم نائب رئيس الحى لقطاع هضبةالاهرام ومجموعة العمل المرافقة.

كما تم مصادرة المخالفات الخاصه بالكافيهات من كراسي وترابيزات متعدية علي الطريق العام ومكبرات الصوت وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

وفي نفس الاطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب برفع ٥٢٠ حالة اشغال وتعدي لمحال ومنشأت تجارية بشوارع خلف المحكمة وربيع الجيزي وزكريا بن بخنس وميدان المحطة وتمشيط الشوارع من كافه المخالفات بمتابعة واشراف ممدوح سلام رئيس حي جنوب ومجموعة العمل المرافقة .

وفي حي امبابه تم رفع اشغالات وتعديات المطاعم والمقاهي بشوارع العامل الأول وطريق النصر والوحدة وإزالة الحواجز الحديدية المتعدية علي الطريق بمنطقة ارض الجمعية وجاري المتابعة لعدم تكرار المخالفات بمتابعة واشراف أشرف بكر رئيس حي إمبابة .