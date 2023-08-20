الأهلي يقرر اصطحاب أكرم توفيق وكريم فؤاد لمعسكر النمسا لاستكمال إجراءات فحصهما

أنهى الجهاز الطبى للنادى الأهلى إجراءات الحجز لدى الخبير النمساوى كريستيان فينك، الطبيب الخاص للاعبى نادى بايرين ميونيخ الألمانى، من أجل أن يخضع الثنائى أكرم توفيق وكريم فؤاد لاعبا الفريق للفحص الطبى لديه خلال معسكر المارد الأحمر بالنمسا.

واستقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر على اصطحاب الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد لمعسكر الفريق الأحمر الخارجي في دولة النمسا من أجل استكمال برنامجهما التأهيلي بعد تعافيهما من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

تأتي رغبة الجهاز الفني في اصطحاب الثنائي أكرم وكريم لسببين الأول وهو عرضهما على الطبيب النمساوي الذي أجرى لهما جراحة الرباط الصليبي، للاطلاع على تطورات حالتهما، وتحديد موعد انتظامهما في التدريبات الجماعية، والثاني هو انتظام أكرم في التدريبات الجماعية بعد إنهاء برنامجه التأهيلي، على أن يستكمل كريم فؤاد برنامجه التأهيلي مع الأهلي بالنمسا.

وغاب أكرم توفيق وكريم فؤاد عن الأهلي لأكثر من ستة أشهر بسبب إصابة الصليبي، قبل أن يقترب الثنائي من العودة إلى الملاعب مجددا.

ويجري النادى الاهلى فحوصات طبية دقيقة للاعبيه بعد انتهاء فترة الراحة التي حصلوا عليها وذلك قبل الانخراط في فترة الاعداد للموسم الجديد.

وينتظر أن يعود الأهلى للتدريبات لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، على أن يخوض الفريق معسكرًا مغلقًا في النمسا استعدادًا للموسم الجديد.