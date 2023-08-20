إنشاء 6 عمارات لأهالي توسعات ميناء العريش البحري

تفقد اللواء أسامة الغندور، السكرتير العام لمحافظة شمال سيناء، يرافقه اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، والمهندس ناجي ابراهيم رئيس جهاز تعمير شمال وجنوب سيناء، والمهندس احمد يونس مدير الإدارة الهندسيه بالمجلس، بعض الأماكن التي تصلح لإنشاء ٦ عمارات لأهالي توسعات الميناء بمنطقة خدمات حي الريسه بالعريش، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين والمصلحة العامة، حيث وجه بسرعة اختيار أماكن لبناء ٦عمارات بمنطقة خدمات الريسة لاهالي توسعات الميناء .

وتم اختيار بعض الأماكن التي تصلح للبناء عمارات سكنيه وسوف يتم العرض علي محافظ شمال سيناء بعد رفع الاحداثيات الخاصة بالموقع والمقاسات للتصديق عليها بعد موافقة المحافظ .

كما تفقدت اللجنة الأعمال الذي تمت من إنشاءات مباني لأهالي توسعات الميناء علي نفقتهم بعد تسليمهم قطع الأراضي بحي الريسه بالعريش حيث تم تمهيد الشوارع بمعدات المجلس في تقسيم مدرسة احمد صفوت وأشادت اللجنة بعظمة المباني وتنظيمها مع الاحتفاظ بتراخيصهم ومرافقهم من مياة وكهرباء .