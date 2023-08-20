وكيل "تعليم شمال سيناء" يتابع أداء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

ترأس حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢م وذلك في اليوم الثاني لامتحانات مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء الدكتورمحمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .

وأدي الطلاب الامتحان بالشعبتين الأدبية والعلمية في الفترة الأولى في مادة اللغة الأجنبية الثانية وبلغ عدد الطلاب ٦ طالب وطالبة وبلغ زمن الإجابة ساعتان وفي الفترة الثانية أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية وبلغ عدد الطلاب ٦٣ طالب وطالبة وبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف .

كما تواصل وكيل الوزارة بمركز توزيع الأسئلة وكراسات الإجابة للتأكد من وصول صناديق الأسئلة من المراكز الفرعية بالإدارات التعليمية الثلاث العريش وبئرالعبد والشيخ زويد إلى مقر اللجان الامتحانية .

كما أعطى التعليمات بتوفير سبل الراحة للطلاب حتى يتمكنوا من تأدية الامتحانات على أكمل وجه .

وسارت أجواء الامتحانات بشكل جيد ومنضبط ، ودون حدوث أي مشكلات أو عوائق من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية حسب تصريحات وكيل التعليم مع تطبيق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمه للامتحانات ،بالقرار "٣٤" لسنة ٢٠١٨ م بشأن تنظيم أحوال الامتحان والحرمان فيه ،والقانون رقم "٢٠٥" لسنة ٢٠٢٠ م بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.