6 لاعبين في قائمة منتخب الجودو ببطولة العالم للناشئين

تتوجه بعثة المنتخب الوطني للجودو إلى كرواتيا غدا الاثنين، للمشاركة في منافسات بطولة العالم للناشئين المقرر لها خلال الفترة من 23 وحتى 27 أغسطس الجاري.

وتضم قائمة المنتخب الوطني في البطولة كل من:

ياسين صبرة (55 كجم) - عمار أبو هاشم (73 كجم) - أحمد طلبة (81 كجم) - مصطفى الرملي (90 كجم) - ندى فايز (52 كجم) - جنا إبراهيم (70 كجم).

وتشهد بطولة العالم مشاركة 65 دولة بإجمالي 322 لاعبا و267 لاعبة، وهو ما يؤكد أن المنافسة ستكون صعبة من أجل حصد المراكز الأولى في كل أوزان البطولة.

ويرافق المنتخب كل من محمد علي مدرب الرجال وسيد أبو ميدان مدرب السيدات.

وشهد تصنيف الاتحاد الدولي للجودو على مستوى الشباب والشابات، تواجد قوي للاعبي المنتخب الوطني، وذلك بعد انتهاء مشاركتهم في منافسات بطولة أفريقيا والتي أقيمت مؤخرا في مدغشقر.

وتقدم عمر الرملي لاعب المنتخب الوطني للشباب 23 مركزا في التصنيف ليحتل المركز الثاني بـ 303 نقطة، في وزن 90 كجم.

فيما قفز عمار أبو هاشم لاعب منتخبنا الوطني 21 مركزا في تصنيف الناشئين ليحتل المركز الثاني بـ 300 نقطة.

وعلى مستوى الناشئات، احتلت ندى فايز المركز الثاني في التصنيف الدولي بعد أن قفزت 6 مراكز.

وحصد المنتخب الوطني مؤخرا كأس البطولة الأفريقية للشباب والناشئين التي أقيمت في مدغشقر على مستوى الفردي والفرق.

وتوج لاعبو المنتخب الوطني بـ31 ميدالية متنوعة بواقع 15 ميدالية ذهبية و8 فضيات و8 برونزيات.