أزمة ارتفاع أسعار السجائر تستمر.. الحكومة تتدخل و«شعبة الدخان» تقترح 3 حلول.. وإيسترن كومباني تتجه لزيادة إنتاجها

18 مليون مصري، أي ما يعادل 8% من السكان الأكثر تدخينًا في مصر، وفقًا للإحصائيات الرسمية، ما بين الفئة العمرية من 35 عامًا إلى 44 عامًا، وأنفق المصريون في العام المالي (21-2022) حوالي 17 مليار جنيه على الدخان، وأنفقوا منذ بداية العام المالي (2022-2023) في يوليو 2022 وحتى مارس 2023 حوالي 55 مليار جنيه.

خلال الفترة الماضية، تصدرت أزمة ارتفاع أسعار السجائر المشهد في الشارع المصري بشكل كبير، وكانت وسيلة للاستغلال من قبل بعض التجار نظرًا لتحقيقها أرباح كبيرة لهم، وضعف تواجدها في السوق، مما دفعهم إلى البيع بأسعار مبالغ فيها أو تحزينها لفترة معينة.

فلم تنته أزمة ارتفاع أسعار السجائر حتى الآن، وما زال يقوم بعض التجار بالاستغلال لتحقيق الأرباح، في ظل الغضب المسيطر على فئة المدخنين من هذه الأزمة، كانت الشركة الشرقية للدخان قد أنتجت في السنة المالية 2021-2022، 88 مليار سيجارة، بينما كان انتاجها في السنة المالية السابقة 94 مليار سيجارة، أي بنسبة انخفاض بلغت 6%.

تدخل عاجل من الحكومة لحل الأزمة

تدخل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعقد اجتماعا عاجلا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، تابعت الحكومة خلاله نشاط عمل شركة الشرقية «إيسترن كومباني»، وحجم الإنتاج المتاح من مختلف منتجات الشركة، وما يتم تنفيذه من خطط عمل وبرامج تطوير لزيادة حجم الإنتاج، وصولا لتحقيق التوازن في الأسواق لمختلف منتجاتها.

تناول الاجتماع أيضًا ما يتم في إطار توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمختلف منتجات الشركة، وعلى رأسها «السجائر»، موضحًا أنه تمت الإشارة في هذا الصدد إلى زيادة أوامر التوريد للمواد الخام، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج اليومي، وإتاحة المزيد من المعروض سعيًا لاستقرار السوق وضبط الأسعار الخاصة بسلعة «السجائر».

تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن شركة "إيسترن كومباني"، تستحوذ على نحو 75% من حجم السوق الخاصة بسلعة "السجائر" في مصر، وهناك جهود متواصلة لطرح المزيد من الكميات من مختلف منتجات الشركة، وخاصة "السجائر"، تلبية لاحتياجات السوق.

3 مقترحات لحل الأزمة

قال إبراهيم امبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، إنه لا توجد انفراجة في أسعار السجائر، مشيرا إلى أنه تقدم بـ 3 مقترحات للقضاء على هذه الظاهرة في 48 ساعة، قائلا: «لو معملتهاش في 48 ساعة اعدموني»، مضيفًا أن المقترحات الثلاثة تتلخص في سرعة إصدار التشريع الضريبي للسجائر، وأن يتم توزيع المضبوطات في محطات وقود وطنية.

وأضاف أن المقترح الثالث هو تغيير الهرم التوزيعي للسجائر، بحيث يتم توزيعها على الأكشاك ومحال السوبر ماركت بدلا من توزيعها على تجار الجملة، لعدم حدوث تخزين للكميات الموزعة مرة أخرى، مطالبًا المسئولين بضرورة الاستماع إلى مطالب العاملين في قطاع الدخان والسجائر، نظرًا لمعرفته الجيدة بهذا القطاع.

150 مليون سيجارة يوميًا

كما يوضح هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، أن دخل الشركة هو الدخل الثاني بعد قناة السويس، حيث إن خط الشركة يقوم بإنتاج 500 علبة سجائر في الدقيقة الواحدة، وتقوم الشركة بتوزيع حوالي 3.5 مليار علبة سنويا.

وتابع، أن السعر الرسمي لعلبة السجائر هو 24 جنيها وهو السعر المحدد للبيع بالأسواق، وأضاف إلى أن جشع التجار يجعلهم يبيعونها بسعر مضاعف ليصل مكسبهم إلى حوالي ما يقرب من 4.5 مليار جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أن الشركة الشرقية للدخان قامت بدفع حوالي ما يقرب من 85 مليار جنيه للضرائب.

وأضاف أنه من المقرر أن تعلن الشركة الشرقية للدخان عن عدة قرارات سوف تنهي أزمة اسعار السجائر، كما سوف تقوم الشركة أيضًا بضخ كميات أكبر من الاستهلاك حتى تتمكن من تغطية الحصة السوقية والتي قد تصل إلى 150 مليون سيجارة يوميًا.

أسعار السجائر اليوم الأحد

شهدت أسعار السجائر اليوم الأحد الموافق 20 أغسطس، تراجعا ملحوظا، كالتالي: «وصل سعر علبة السجائر كليوباترا كوين سوفت 24 جنيها- وصل سعر علبة السجائر كليوباترا بوكس ابيض 24 جنيها- وصل سعر علبة السجائر كليوباترا سوبر ستار 24 جنيها- وصل سعر علبة السجائر كليوباترا بلاك ليبول 24 جنيها- وصل سعر علبة السجائر مونديال أحمر 24 جنيها- وصل سعر علبة السجائر مونديال ازرق 24 جنيها- وصل سعر علبة السجائر مونديال سويتش بلو بيري 24 جنيها- وصل سعر علبة السجائر مونديال سويتش منتول 24 جنيها- وصل سعر علبة السجائر بلمونت 24 جنيها».