"تعليم القاهرة": لم نتلق شكاوى في اليوم الثاني لامتحانات الثانوية العامة ( دور ثان )

تابع أيمن موسى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وزينب عبد الفتاح رئيس غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، اليوم الأحد، غرفة عمليات تعليم العاصمة لمتابعة اليوم الثانى لامتحانات الثانوية العامة( دور ثان ) للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .

ويؤدى طلاب الصف الثالث الثانوي اليوم (امتحان مادة اللغة الثانية - تربية الوطنية ).

وأكد " موسى " على توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة لأبنائه الطلاب، وأوضحت غرفة عمليات تعليم القاهرة ، أن الإمتحانات تسير بشكل جيد ، ولم تتلق الغرفة أى شكاوى حتى الآن .

كما يتم التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والتواصل الدائم لحظة بلحظة .

جاء ذلك بحضور ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات وأعضاء الغرفة.