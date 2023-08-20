تشريح جثة سيدة قتلت على يد زوجها "خنقا" بمنشأة القناطر

تباشر النيابة العامة بمركز إمبابة وكرداسة التحقيقات حول اتهام زوج بقتل زوجته بمنشأة القناطر.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليها و طلبت تقريرا مفصلا حول ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

تلقى المقدم أحمد عكائشة رئيس مباحث قسم شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من أحد المستشفيات باستقبالها جثة ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز وبها جرح وتجمع دموى حول الرقبة، وبسؤال زوج المتوفية وأهليته قرروا أنهم حال قيامهم بإيقاظ المذكورة من نومها تبين وفاتها .

وبتشكيل فرق بحث توصلت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المتوفية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق خنقها باستخدام إيشارب كانت ترتديه وعلل ذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.