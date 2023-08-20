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الأحد 20 أغسطس 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. حرائق الغابات تجبر السلطات الكندية على إخلاء مدينة يلونايف من سكانها

حرائق الغابات
حرائق الغابات
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تعاني كندا أصعب صيف لا يصدق وحرائق غير مسبوقة وخسائر مروعة، حيث تعرضت البلاد لأكثر من 1000 حريق في الغابات، حيث عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "حرائق الغابات تجبر السلطات الكندية على إخلاء مدينة يلونايف من سكانها".

وذكر التقرير، أن الطبيعة حتى الآن أقوى من كل جهود الإطفاء، وأرغمت حرائق الغابات السلطات على إخلاء مدينة يلونايف بأكملها من سكانها البالغ عددهم نحو 19 ألف شخص.

وقالت مصادر محلية إن 15 ألف شخص فروا برا فيما تم إجلاء الآخرين جوا، واستدعت السلطات مئات من عناصر الإطفاء، وشارك الطيران في جهود الإطفاء.

وتأهب الآلاف من سكان مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا لإخلاء منازلهم بعدما أجبرت سرعة انتشار حرائق الغابات سلطات الإقليم على إعلان حالة الطوارئ والإغلاق الجزئي لبعض الطرق الرئيسة بين ساحل المحيط الهادئ بعض أنحاء غرب كندا.


 

مدينة يلونايف السلطات الكندية