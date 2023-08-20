تأهل فريقين بجامعة الأقصر لتمثيل مصر في البطولة العربية الإفريقية للبرمجة

أعلنت جامعة الأقصر، اليوم الأحد، عن صعود فريقين من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، إلى التصفيات النهائية في المسابقة المصرية للبرمجيات لشباب الجامعات والمقامة بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية، وذلك لتمثيل مصر في البطولة العربية الإفريقية في البرمجة لشباب الجامعات.

وضم الفريق الأول بجامعة الأقصر: أحمد يحيي بلال، وهيثم عمر حسن، ويوسف جمال علي، أما الفريق الثاني Dragons Infinity XOR فضم كل من: محمود احمد خليل، مصطفي احمد الجيلاني، أحمد ناجح عباس، ومدربا الفرق وهم: محمد احمد محمد إبراهيم، ومحمود أحمد عبدالله.

جاء ذلك بعد صعود ثلاث فرق من طلاب كلية الحاسبات و المعلومات بجامعه الأقصر، في مرحلة الـECPC، للتصفيات النهائية في المسابقة المصرية للبرمجيات لشباب الجامعات، التي يشارك فيها حوالي ٧٥٠٠ طالب، بعدد ٢٥٠٠ فريق، من عدد ٧٠ جامعة، من الجامعات الحكومية، والأهلية، والخاصة، والمعاهد العليا.

ومن جانبه، هنأ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الطلاب المشاركين بالمسابقة، بمناسبة تفوقهم وتأهلهم للتصفيات النهائية، ممثلين دولتهم، في تلك البطولة، مؤكدًا أن أبناء الجامعة هم نماذج مشرفة دائمًا، في جميع المحافل العلمية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، موجهًا بتلبية كافة متطلبات الفريقين؛ بما يحفزهم لتحقيق أفضل نتائج، وإحراز مراكز متقدمة.

كما هنأ رئيس الجامعة، طلاب كلية الحاسبات والمعلومات على ما حققوه للصعود إلى التصفيات النهائية بالمسابقة، مشيرًا إلى أن هذا الفوز يمثل نقطة مهمة تسهم في تطوير مهاراتهم البرمجية، وإضافة جيدة لجامعة الأقصر، داعيًا الطلاب للحفاظ على ما حققوه من فوز؛ ليمكنهم من الوصول للمرحلة النهائية.

وأوضح الدكتور محمد رمضان سعدي مستشار لجنة الأنشطة العلمية والتكنولوجية بالجامعة، والمدير التنفيذي للمعلومات، أن هذه المسابقة من أهم المسابقات على مستوي العالم، والتي تسهم بشكل كبير في تطوير مهاراتهم البرمجية من خلال التحديات البرمجية الحقيقية التي يواجهها العالم، وذلك ضمن فريق عمل مكون من ثلاثة طلاب يتعاونون لحل تحديات، ومشكلات واقعيه معقدة في وقت محدد؛ مما يعزز روح العمل من خلال فريق والتعاون والإبداع وتنمية مهارة العمل تحت الضغط، مما ينمي قدرتهم على التفكير والابتكار تحت ضغط الوقت.

وأشار سعدي، إلى أن جامعة الأقصر شاركت بـ ١٥ فريقًا من طلاب كلية الحاسبات و المعلومات، تأهل منهم ٣ فرق في التصفيات النهائية، التي أقيمت السبت، وصعد منهم فريقان، مؤكدًا أن ما حققه أبناء جامعة الأقصر من نتائج مشرفة بالمسابقة، يعد خطوة مهمة تنسب للجامعة، في مقابل مشاركة بعض الجامعات بـ70 فريقًا، مما يعد تحدٍ بين طلاب جامعات مصر الحكومية والأهلية والخاصة، والدولية.

فيما قال الدكتور وائل محمد، مدير رعاية الشباب بالجامعة، أن غدارة رعاية الشباب قدمت كافة التسهيلات اللازمة للطلاب المشاركين، فضلًا عن توفير قاعات التدريب؛ بناءا على توجيهات رئيس الجامعة، حيث أقيمت المرحلة الثانية من المسابقة، بين الفرق المؤهلة من المرحلة الأولى؛ لتصعيد الفرق التي تمثل مصر في البطولة العربية الإفريقية في البرمجة لشباب الجامعات.

المتسابقين (1)

المتسابقين (2)

المتسابقين (3)

المتسابقين (4)

المتسابقين (5)

المتسابقين (6)

المتسابقين (7)

المتسابقين (8)

المتسابقين (9)

المتسابقين (10)

المتسابقين (11)

المتسابقين (12)

المتسابقين (13)

المتسابقين (14)

المتسابقين (15)

المتسابقين (16)