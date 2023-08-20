أول تعليق لعمرو دياب بعد حفله ببيروت

نشر الفنان عمرو دياب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، رساله إلى دولة لبنان ومدينة بيروت والجمهور اللبنانى، عقب حفله التاريخى أمس بلبنان.

وعلق دياب على حفل قائلاً "بيروت المحبة للحياة تتألق ليلة أمس، شهدت المدينة أروع حدث لها مع عودة عمرو دياب للغناء بها بعد ١٢ عام، فى حماس وقوة للجماهير تألقت المدينة طوال الليل، شكراً لبنان".

شهد الحفل نجاحاً كبيراً وأصداء كبيره بدولة لبنان، ومدينة بيروت وسط تفاعل كبير من الجمهور قبل الحفل وبعده لوجود الهضبة بعد غياب ١٢ عام، منذ آخر حفل له بدولة لبنان.

من جانبه إستقبل وزير السياحة اللبنانى وليد نصار الفنان عمرو دياب وأهداه تكريم خاص من الوزاره، نظراً لنجاح الحفل بشكل كبير وهو ما يعود على السياحه اللبنانية وينعكس على نشاطها الفترة المقبلة.