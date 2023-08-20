الإصابة تبعد تريزيجيه عن معسكر منتخب مصر

تأكد غياب النجم محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون التركي، عن معسكر منتخب مصر المقبل، خلال فترة التوقف الدولي المقرر لها من 4 حتى 12 سبتمبر المقبل.

ويلتقي منتخب مصر مع إثيوبيا يوم 8 سبتمبر المقبل في الجولة الأخيرة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار كما يخوض الفراعنة مواجهة ودية ضد تونس يوم 12 من نفس الشهر على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتعرض محمود تريزيجيه لإصابة قوية في مباراة فريقه طرابزون سبور ضد جالطا سراي بالدوري التركي أمس السبت.

وأعلن ميناد بيليكا المدير الفني لفريق طرابزون التركي، إصابة تريزيجيه بكسر في أحد ضلوع البطن بعدما غادر اللاعب أرض الملعب متأثرا بالإصابة ولم يتمكن من استكمال اللقاء.

ويعلن منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، اليوم، عن قائمة المحترفين الأولية لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢ ويتخلله مباراتي اثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار ، ثم ودية تونس.

ويخوض منتخب مصر مباراة يوم 8 سبتمبر في المعسكر المقبل أمام أثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة ، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر بالقاهرة.