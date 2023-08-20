وزارة العمل تعلن موعد ملتقى توظيفي جديد لذوي الهمم (فيديو)

قال المهندس عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، إنه تم توظيف 8 آلاف من ذوي الهمم من يناير وحتى يوليو 2023، مؤكدًا أن ذوي الهمم جزء أصيل من سوق العمل، حيث تم تعيين منذ 2014 وحتى بداية عام 2023، نحو 30 ألف شخص من ذوي الهمم.



وأضاف خضر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” والمذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن الدولة المصرية تضع سياسات واضحة ومباشرة من أجل مواجهة أخطر ظاهرة تواجه العالم وهي البطالة، متابعًا أن رغم التحديات التي يواجهها العالم حاليًا انخفضت نسبة البطالة من 13% لـ 7% في الفترة بين 2014 وحتى الآن.



وأشار إلى أن الوزير حسن شحاتة حرص على توجيه جميع مديريات العمل بحصر الوظائف من أجل تنفيذ قرار تعيين الـ 5% من ذوي الهمم، مؤكدا أن يوم الثلاثاء المقبل سيتم إطلاق ملتقى توظيف جديد بمحافظة القاهرة، حيث يتم توفير 10 آلاف فرصة عمل منهم فرص لذوي الهمم.