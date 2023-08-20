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الأحد 20 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة الفيوم توافق على تسجيل 21 رسالة دكتوراه وماجستير

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقدَ مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بجامعة الفيوم جلستَهُ رقم (195) برئاسة الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس الموقر والدكتور شيما يوسف مدير مركز نظم المعلومات الاداريه MIS، اليومَ الأحد، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى القبة.

في بداية الاجتماع تم التصديق علي محضر الاجتماع السابق وقد وافقَ المجلسُ على تسجيل عددٍ من الدرجات العلمية؛ عددها (17) ماجستير، و(4) دكتوراة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.
كما وافق المجلس على التعديلات الواردة من اللجنة المشكلة لإنشاء برامج نوعية (دبلوم، ماجستير، دكتوراة) بين كليتَي الحاسبات والذكاء الاصطناعي والتربية الرياضية بجامعة الفيوم بشأن برنامج "تطبيقات الذكاء الاصطناعيِّ في عُلُومِ الرِّياضَةِ".
كما ناقش تفعيل برامج الدراسات العليا (دبلومات، دكتوراة) بأقسام صحة المجتمع، إدارة التمريض، تمريض أطفال "مرفق" الموارد المادية والقوة البشرية، المتوفرة.

ثمَّ ناقشَ المجلسُ الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال التي تخصُّ قطاع الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

كما قامت الدكتور شيماء يوسف بالرد على الاستفسارات الخاصة بمعوقات التقدم للدراسات العليا.

مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية جامعة الفيوم الموافقه على 21 رسالة دكتوراه وماجستير الدراسات العليا بجامعة الفيوم