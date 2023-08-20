ضبط عنصر إجرامي بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري بعين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سلاح نارى وكمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بقصد الاتجار بعين شمس .

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات ـ بناءً على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ـ تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلو جرام – فرد خرطوش "طلقة لذات العيار" - مبلغ مالى) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات تجارته.