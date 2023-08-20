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الأحد 20 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط عنصر إجرامي بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري بعين شمس

ارشيفية
ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من  ضبط سلاح نارى وكمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بقصد الاتجار بعين شمس .
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات ـ بناءً على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ـ تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلو جرام – فرد خرطوش "طلقة لذات العيار" - مبلغ مالى) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات تجارته.

ضبط عنصر إجرامي عين شمس مواد مخدرة وسلاح ناري