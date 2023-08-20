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الأحد 20 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على المتهم في واقعة فيديو القيادة برعونة في التجمع الخامس

المتهم
المتهم
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كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة نقل بالسير برعونة والاصطدام بقائد سيارة أخرى وضبط مرتكب الواقعة.
تعود الواقعة عندما تم تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام  قائد سيارة نقل بالسير برعونة مما أدى إلى إصطدامه بسيارة ملاكى وإحداث تلفيات بها حال سيره بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بمحافظة بنى سويف) وتبين عدم حمله رخصتى قيادة وتسيير، ووجود عدد من المخالفات المرورية .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المتهم
القبض علي المتهم واقعة فيديو القيادة برعونة الاصطدام بسيارة ملاكى فى التجمع الخامس التجمع الخامس