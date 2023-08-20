القبض على المتهم في واقعة فيديو القيادة برعونة في التجمع الخامس

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة نقل بالسير برعونة والاصطدام بقائد سيارة أخرى وضبط مرتكب الواقعة.

تعود الواقعة عندما تم تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة نقل بالسير برعونة مما أدى إلى إصطدامه بسيارة ملاكى وإحداث تلفيات بها حال سيره بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بمحافظة بنى سويف) وتبين عدم حمله رخصتى قيادة وتسيير، ووجود عدد من المخالفات المرورية .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المتهم