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الأحد 20 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير عام بني سويف يتابع تنفيذ قرار الحكومة بالعمل أونلاين يوم الأحد

جانب من تفقد السكرتير
جانب من تفقد السكرتير العام ديوان المحافظة
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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، استمرار تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بعمل الموظفين من المنزل أونلاين " يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس الجاري، ضمن خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء بدواوين عموم المصالح والجهات الحكومية ، والذي بدأ سريانه " منذ 6 أغسطس الجاري".

حيث تفقد اللواء حازم عزت السكرتير العام، إدارات ومكاتب ديوان عام المحافظة للاطمئنان على انتظام العمل من خلال العاملين المستثنين من القرار لتقديم الخدمات الجماهيرية والحيوية  ، حيث يتم تجميع العاملين في عدد من تلك الإدارات داخل إدارة واحدة ترشيداً للاستهلاك، والتي تستلزم طبيعة العمل بها التواجد، بجانب التأكد من غلق  الإدارات والمكاتب المدرجة في القرار

هذا بالإضافة إلى متابعة الوضع بدواوين عموم الوحدات المحلية والمديريات الخدمية ، ومجالس القرى، للاطمئنان على الاستمرار في تفعيل القرار، من خلال السماح بتواجد العاملين بالإدارات التي تتعامل مع الخدمات الجماهيرية، وغلق ما عداها من الإدارات التي تقرر أن بعمل موظفوها"أونلاين"من المنزل في هذا اليوم.

وشدد السكرتير العام المساعد على تنفيذ توجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم "بالمتابعة المستمرة لتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك بكافة المباني والمنشآت الحكومية خلال ساعات العمل الرسمية.

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