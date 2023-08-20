إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بعين شمس

أصيب 3 أشخاص فى مشاجرة طاحنة بالأسلحة النارية والبيضاء بين طرفين بمنطقة عين شمس.

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) مصاب برش خرطوش.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول ( المصاب ، وآخر ) ، طرف ثان (3 أشخاص "إثنين منهم مصابين بجروح متفرقة") بسبب حدوث مشادة كلامية بين إثنين من الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم بالضرب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزة الطرف الأول ، وإستخدام أحد أفراد الطرف الثانى "فرد خرطوش" نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزة أحدهم السلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق وأضاف الطرف الأول بتخلصه من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .