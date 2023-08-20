سقوط عصابة شرطة مزيفة استولت على أموال مواطن بالبساتين

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات واقعة الإستيلاء على مبلغ مالى من أحد الأشخاص بأسلوب إنتحال الصفة ، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) بتعرفه على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وإتفقا على التقابل بدائرة القسم لتغيير مبلغ مالى عملة محلية بما يساويه من عملة أجنبية ، وعقب حضوره للمكان المتفق عليه فوجئ ب 3 أشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص" ، وإدعوا بكونهم من "رجال الشرطة" - وقاموا بالإستيلاء منه على المبلغ المالى المشار إليه "ولاذوا بالفرار".

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة الجيزة) وبحوزتهم (فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- طبنجة صوت – مبلغ مالى من متحصلات الواقعة – السيارة المستخدمة فى إرتكاب الوقعة "ملك أحدهم").

وبمواجهتهم، وإعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب "إنتحال صفة رجال شرطة" وأقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بذات الأسلوب عن طريق إستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.. وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.