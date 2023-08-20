وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي حتى 4.7 شهر

صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بان الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي حتى 4.7 شهر.

وأوضح المصيلحي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده فيما يتعلق باتفاقية التى وقعتها مصر مع الامارات ممثلة في صندوق أبوظبى للتنمية، لتوفير تمويل دوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالى 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح إن شركة الظاهرة الزراعية الاماراتية التى يدعمها الصندوق تمويليا ستقوم بتوريد القمح لمصر بطريقتين الاولى عن طريق القمح الذي يتم زراعته قي أرضيها في منطقة توشكى وسيتم توريده بالجنيه المصري، كتوريد القمح المحلي من المزارعين المصريين وليس كما يقال بالدولار.

وأوضح أن الطريقة الثانية ستكون قمح مستورد وطريقة الشراء ستكون نفس طريقة الاعلان عن مناقصة دولية وفتح اعتمادات ثم الدفع بناء على المستندات والاجراءات المعتادة حيث سيقوم صندوق أبوظبي بتمويل الكميات التى التعاقد عليها بعد الترسية على الشركة ،الامر الذي يعطى ميزة لمصر في تخفيف الضغط على هيئة السلع التموينية لتوفير الدولار مع توفير احتياطي استراتيجي.

وتابع وزير التموين أنه لابد من تصديق مجلس النواب على الاتفاقية والذي سيعاود الانعقاد في اكتوبر المقبل، ثم اعتماد رئيس الجمهورية لها،مشيرا الى أنه بعد التصديق، سيتم عمل الصيغة التنفيذية للاتفاقية من قبل وزارة العدل ،متوقعا بدء العمل الفعلي بها يناير المقبل وتوفير القمح لمدة 6 شهور.