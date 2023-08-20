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الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

لإزالة معوقات التصدير.. اجتماع مهم لشعبة الذهب مع وزارة الصناعة والبنك المركزي اليوم

ايهاب واصف
ايهاب واصف
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تعقد  شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات برئاسة إيهاب واصف، اجتماعا موسعا اليوم الأحد،  يضم عددا من الجهات الحكومية بمقر الشعبة باتحاد الصناعات، وذلك لبحث المعوقات أمام صادرات الذهب من المشغولات الذهبية.
ومن المقرر أن يضم الاجتماع  ممثلين من وزارة التجارة والصناعة،  والبنك المركزي، ومصلحة الدمغة والموازين، ومصلحة الجمارك.
وسيناقش الاجتماع إزالة المعوقات أمام صادرات المشغولات الذهبية خاصة فيما يتعلق برد الحصيلة التصديرية لتحقيق مستهدفات الشعبة بمضاعفة حجم صادرات البلاد منها في ظل ارتفاع الطلب العالمي على المعدن الأصفر، مما يدعم جهود الدولة في  خططها لاستغلال خامتها المعدنية وتحقيق قيمة مضافة لها، وزيادة عائدات الصادرات منها لتعزيز الموارد الأجنبية، وتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات، بالاضافة إلى منح حوافز لصغار مصنعي المشغولات الذهبية للاتجاه إلى تصدير.

 

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