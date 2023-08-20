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الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إحباط هجوم أوكراني بثلاث مسيرات على مقاطعة روستوف الروسية

مسيرة
مسيرة
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أحبطت القوات الروسية هجوما شنته القوات الأوكرانية بثلاث مسيرات استهدفت مقاطعة روستوف جنوب البلاد، دون وقوع إصابات.
ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية اليوم  الأحد عن فاسيلي جولوبيف حاكم مقاطعة روستوف قوله "إن نظام كييف حاول شن هجوم على مقاطعتنا بطائرات انتحارية مسيرة تم إسقاطها بأنظمة الحرب الإلكترونية".
وأوضح أنه تم إسقاط مسيرتين في محيط منطقة عسكرية ببلدة "كامينسك"، وأخرى على بعد كيلومتر شمال مدينة "نوفوشاختينسك"، دون وقوع أية إصابات أو أضرار مادية.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق اليوم إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت منطقة ستوبينسكي في ضواحي العاصمة موسكو.

روسيا روستوف مسيرة