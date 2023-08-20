ضبط 2500 عبوة مقرمشات ومياه غازية و200 كيلو لحوم مصنعة منتهية الصلاحية بالبحيرة.. صور

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر، بالتنسيق مع الطب البيطرى وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية.

أسفرت عن بمركز كفر الدوار تم ضبط 2500 عبوة مقرمشات ومياه غازية منتهية الصلاحية و4 محلات تجارية لبيعها بأزيد من السعر الرسمي.

وفى مركز الرحمانية تم ضبط 7 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخبز لعدم الاحتفاظ بميزان حساس بمقر المخبز كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافه أدوات العجين.

وبمركز ادكو تم ضبط 7مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن ومخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات و مخبزين لعدم نظافة أدوات العجين ومخبز لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات.

وبحملة مماثلة بمركز دمنهور تم ضبط 200 كجم لحوم مصنعه منتهيه الصلاحيه قام أحد أصحاب ثلاجة اللحوم بإعادة تعبئتها مره اخرى ومدون عليها تاريخ صلاحيه جديد ،كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بازيد من السعر الرسمى.

وبمركز كوم حماده تم ضبط 11 كجم كبدة و فراخ متبله غير صالحة للاستهلاك الادمي كما تم تحرير محضر عدم الإعلان عن سعر اسطوانات الغاز لأحد المستودعات بالإضافة إلى 3 محاضر عرض لحوم مكشوفه و 5 محاضر عدم إعلان عن الاسعار لأنشطة تجارية مختلفة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

