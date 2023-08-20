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الأحد 20 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تامر حسني عن حفله بالساحل الشمالي: "فوق الرائعة".. صور

تامر حسنى
تامر حسنى
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نشر الفنان تامر حسنى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورا لحفله بالساحل الشمالي يشارك بها جمهوره.

وعلق على الصور "من حفل الساحل الشمالى حفلة فوق الرائعة"، وقدم تامر مجموعة من أغانيه، والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وشارك الفنان تامر حسني في السباق السينمائى لعيد الأضحى بفيلم "تاج"، وهو من نوعية أفلام البطل الخارق "السوبر هيرو".

الفيلم تدور أحداثه فى إطار من الفانتازيا حول شخصية شخص يمتلك قوة خارقة، وفى تصاعد للأحداث بشكل درامى تشويقى مع بعض الكوميديا.

الفيلم بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، محمد نشأت، تأليف تامر حسنى والإخراج سارة وفيق.

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تامر حسني الساحل الشمالي فيلم تاج دينا الشربيني السوبر هيرو