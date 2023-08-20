معرض ملابس جديد بالمجان لدعم 300 مستفيد بالمنوفية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية جمعية الأورمان احدي كيانات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، في تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان بقاعة كيلو باترا بمركز منوف وتم التوزيع على 300 مستفيد بقري طهواي والثمانين وعزبة المغربي وعزبة القشلي وعزبة القصر وعزبة المحطة بمركز منوف وذلك تنفيذا لتعليمات السيد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية .

وأكد محمد جمعة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية ، دعمه الكامل لكافة الجمعيات الخيرية لما يقدمونه من دور هام وحيوي في خدمة وتنمية المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

وأوضح أن معارض توزيع الملابس تنظم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، وعضو التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المنوفية تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة.

وأشار إلى أنه يتم التوزيع بالمجان علي حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتي تم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة تحت قيادة محمد جمعه وكيل وزارة التضامن بالمنوفية.