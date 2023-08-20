نجم الزمالك السابق يوجه رسالة لرئيس النادي القادم

وجه أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك السابق، رسالة إلى رئيس الزمالك القادم، بعد تقدم مجلس الإدارة الحالي باستقالة رسمية، عقب عزل مرتضى منصور، بحكم قضائي.

وكتب أحمد عيد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «الرجولة مواقف ومحدش بينسي !!.. خليكو مع الزمالك ومتصفوش حساب».

وأضاف: «واللي هيجي ومشتاق للكرسي أكيد عارف كم المشاكل اللي موجودة في النادي فبعد ما يجي ميقعدش يشتكي ويندب ويقول في كذا وكذا واللي قبلي كان عامل كذا وكذا انت جاي وعارف اللي فيها والناس هتقف جنبك وتساعدك اما تشتغل مش اما تتكلم بس».

ومن المقرر أن تقوم وزارة الشباب والرياضة، بتعيين لجنة ثلاثية لإدارة نادي الزمالك، بشكل مؤقت لحين الدعوة لعقد انتخابات في أقرب جمعية عمومية.

ويُعاني الزمالك من أزمة إيقاف القيد، بسبب مستحقات المهاجم بينجامين أتشيمبونج البالغة ٢٧٠ ألف دولار للاعب، ومليون و٤٠٠ ألف دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، ودخلت إدارة الأبيض في مفاوضات مع النادي البرتغالي لدفع جزء من المبلغ وجدولة الجزء الآخر.