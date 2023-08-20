تطوير 57 مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية وتحويلها إلى نموذجية

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه تم تطوير عدد 57 مكتب بنسبة تحديث تصل إلى 53٪؜ من إجمالي شبكة مكاتب السجل على مستوى الجمهورية وتحويلها الى مكاتب نموذجية لتأدية الخدمة في مدة تتراوح من 15 الى 20 دقيقة ومستهدف تطوير عدد آخر من مكاتب السجل ليصل إجمالي المحدث والمطور والمنشأ حديثاً الي 80٪؜ من إجمالي شبكة مكاتب السجل بحلول عام 2024 .

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اليوم الأحد مكتب السجل التجاري النموذجي دخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية /اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية ،

وتفقد أيضاً وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الخدمات المقدمة من مكتب السجل التجاري النموذجي المميز، والوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة واستمع الوزير إلى آليات منظومة العمل، مشيدا بأداء الخدمات المقدمة داخل المكتب النموذجي، لافتا إلى أنّ هذا المكتب يقدم مجموعة خدمات للعملاء ،وانه بصدد تعميم إنشاء المكاتب النموذجية المميزة على مستوى كافة محافظة الجمهورية وذلك تيسيرا على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل.

وعلي صعيد آخر وارساءً لمبدأ اللامركزية فقد تم ربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجاري منتشرة في أنحاء الجمهورية وتيسيراً على عملاء السجل التجاري فقد قام جهاز التجارة بإتاحة فترة مسائية لعملائه في بعض مكاتبه ونجح الجهاز في الارتقاء بمستوى خدماته لتقليص زمن تنفيذ الخدمة إلى أقل مدة زمنية ممكنة .



كما تفقد وزير التموين الأنشطة التجارية المتنوعة بالمنطقة اللوجيستية/التجارية أيضا زيارة أكبر مخزن للأدوية في الشرق الأوسط بالمنطقة .

تتضمن المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا قاعات مؤتمرات تساهم فى إقامة الفعاليات الكبرى بمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة، وتضم أكبر نادى رياضى اجتماعى بالمنطقة يسهم فى استيعاب الشباب وفندق على مستوى مرتفع يسهم فى استضافة الشخصيات المرموقة، بالإضافة إلى معسكرات الشباب وأهالي الدلتا وخدمات حكومية محطة خدمة وتموين سيارات، كما تم تزويد المنطقة التجارية اللوجيستية بمرافق مستقلة من كهرباء ومياه وصرف صحى وغاز طبيعى و شبكة اتصالات وشبكة انترنت حديثه من خلال أجهزة الدولة المختلفة .

وجارى إنشاء أول سوق نموذجي مركزي وذلك ضمن خطة رئيس الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الاستراتيجية، كما سيعمل هذا السوق على تقليل الفاقد في المواد الغذائية والخضروات والفواكه .