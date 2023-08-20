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الأحد 20 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

انفجارات عنيفة في 3 أحياء جنوب الخرطوم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أفاد عثمان الجندي، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أم درمان، اليوم الأحد، في نبأ عاجل، بأن هناك معارك عنيفة بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع، في شرق وغرب أم درمان.

وأضاف «الجندي»، أن هناك انفجارات عنيفة بأحياء الديم والصحافة والعشرة جنوب الخرطوم، جراء استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع.
واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب.

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