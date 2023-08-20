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الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الدفاع التايوانية: رصد 45 مقاتلة و9 سفن صينية بالقرب من الجزيرة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأحد، رصد 45 مقاتلة و9 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تقترب من الجزيرة.

وقالت الدفاع التايوانية، في بيان: «قوات الدفاع الوطني التايوانية راقبت الوضع وكلفت طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية وسفن بحرية وأنظمة صواريخ محمولة على البر للتصدي لهذه الأنشطة»، حسبما أفادت «القاهرة الإخبارية».

وأضاف البيان أن 27 مقاتلة صينية عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان، ودخلت إلى منطقة الدفاعات الجوية الجنوبية الغربية للجزيرة.

يشار إلى أن الخط الفاصل ليس حدًا رسميًا، ولكنه يفصل بين البلدين في مضيق تايوان، ويشكل الخط منذ عقود حاجزًا غير رسمي بين الجيشين.

وزارة الدفاع التايوانية جيش التحرير الشعبي الصيني