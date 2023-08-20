محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير المنطقة والطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وذلك في إطار رؤية الدولة في أعمال تحسين الصورة البصرية وتجميل الطرق والمحاور المؤدية والمحيطة بذلك الصرح الكبير، وذلك في إطار أعمال التنسيق العام للمنطقة.

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد خطه التطوير بدءا من ميدان الرماية مرورا بطريق القاهرة أسكندرية الصحراوي وحتى مطار سفنكس وكذا طريق الفيوم.

كما تفقد محافظ الجيزة المواقع والنقاط الجاري دعمها بالمسطحات الخضراء واللاند سكيب والممشي السياحي ومتابعة أعمال تجميل وطلاء الأسوار بشكل ذات طابع متناسق مع المنطقه بالإضافة إلى وسائل الإنارة والاضاءات الجمالية وزراعة النخيل والتشجير الجاري تنفيذها بميدان الرماية ومدخل مساكن الضباط، وذلك في إطار تكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لرفع كفاءة الطرق والمحاور والمبانى المحيطة والمؤدية للمتحف المصري الكبير وتحسين الصورة البصرية لها .

ووجه محافظ الجيزة خلال جولته بضرورة مراعاة التنفيذ بالمواصفات المحددة للحفاظ علي عوامل الاستدامة عقب الأنتهاء من أعمال التطوير مع تخصيص أماكن أنتظار للدرجات الهوائية بالممشي السياحي الجاري.

وأشار محافظ الجيزة الى أن المحافظ لاتدخر جهدآ في تقديم سبل الدعم اللازم وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام والدكتور طارق صبحي أستشاري المشروع و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة و طه عبد الصادق رئيس حي الهرم و شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل و محمود حسين رئيس جهاز السرفيس .