شاهد| حماقي يتألق بحفل مهرجان قرطاج

أشعل الفنان محمد حماقى، الأجواء بحفله بمهرجان قرطاج بتونس أمس الأول الجمعة، وأحيا حفلاً شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع أغانى الحفل.

ونشر حماقى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو وصور للحفل يشارك بها جمهوره.

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وتألق حماقى بمجموعة من أميز أغانيه، وقدم "ناويها" ، "أجمل يوم"، "أحلى حاجة فيكى"، "يا ستار" ، "يزلزل".

وقال حماقى خلال الحفل أن الجمهور التونسى جمهور مشهور بأنه جمهور غنائى، وأنه يشارك الفنان بالغناء.

وتابع "شرف كبير لأى فنان يغنى فى تونس وعلى المسرح ده، وفى ختام مهرجان كبير ومهم زى مهرجان قرطاج".

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