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الأحد 20 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. منتخب مصر يعلن عن قائمة المحترفين الأولية لمعسكر سبتمبر

البرتغالي روي فيتوريا
البرتغالي روي فيتوريا
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يعلن منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، اليوم، عن قائمة المحترفين الأولية لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢  ويتخلله مباراتي اثيوبيا  في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار ، ثم ودية تونس.
ويخوض منتخب مصر مباراة يوم 8 سبتمبر في المعسكر المقبل أمام أثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة ، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر بالقاهرة.

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