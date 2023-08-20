اليوم.. منتخب مصر يعلن عن قائمة المحترفين الأولية لمعسكر سبتمبر

يعلن منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، اليوم، عن قائمة المحترفين الأولية لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢ ويتخلله مباراتي اثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار ، ثم ودية تونس.

ويخوض منتخب مصر مباراة يوم 8 سبتمبر في المعسكر المقبل أمام أثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة ، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر بالقاهرة.