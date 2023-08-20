اليوم.. سيدات الطائرة في مواجهة بوروندي بالبطولة الأفريقية بالكاميرون

يلتقي منتخب مصر للسيدات للكرة الطائرة في الرابعة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة مع نظيرة منتخب بوروندي في البطولة الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون خلال الفترة من 16 وحتى 25 اغسطس الجاري

ويسعى منتخب مصر للسيدات لتحقيق انتصاره الخامس على التوالي في البطولة.

ويتصدر منتخبنا المجموعة الأولى يليه الكاميرون ونيجيريا والجزائر ويأتي منتخبي مالي وبوروندي في مؤخرة المجموعة.

كان منتخب مصر قد فاز على نيجيريا أمس بثلاثة أشواط نظيفة ثم حقق الفوز على الجزائر ومالي بنفس النتيجة وفاز منتخب سيدات الطائرة على منتخب الكاميرونى صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 3-1 وكانت نتائج الأشواط 25 – 16 و25 – 19 و21 -25 و25 -16، وضمن منتخب مصر الصعود كأول المجموعة قبل مواجهة اليوم أمام منتخب بوروندي.

ويقود منتخب مصر عماد نوار المدير الفني ومعه سيد طه المدرب العام، وتضم قائمة اللاعبات في البطولة كلًا من: دعاء محمد ودانا شوقي ومايا ممدوح ودعاء غباشي وداليا مرشدي ومريم متولي وآية خالد ومي غزال وندا وليد وايسل ناديم وندا معوض وسارة أمين وسابين عابد وزينة العالمي.