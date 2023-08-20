تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 631 شاحنة و114 سيارة ، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 336 شاحنة و77 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع ، 285 شاحنة و37 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجا اليوم الأحد ، لمغادرة السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، كما شهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و240 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى بريدج ، سينا وايلة .



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1030 راكب بموانيها .