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الأحد 20 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 631 شاحنة و114 سيارة ، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 336 شاحنة و77 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع ، 285 شاحنة  و37 سيارة .


ويستعد ميناء سفاجا اليوم الأحد ، لمغادرة السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، كما شهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و240 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى بريدج ، سينا وايلة .
 

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1030 راكب بموانيها .

الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري