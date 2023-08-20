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الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. قصف روسي على مدينة تشيرنيغيف شمال أوكرانيا

قصف روسي على أوكرانيا
قصف روسي على أوكرانيا
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عرضت فضائية يورو نيوز عربية، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد قصف روسي على مدينة تشيرنيغيف في شمال أوكرانيا.

أعلن الجيش الروسي "القضاء" على 150 جنديا أوكرانيا حاولوا عبور نهر دنيبرو الذي يشكّل خط الجبهة في جنوب أوكرانيا حيث تسعى قوات كييف لاختراق دفاعات موسكو.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تلغرام "أصاب صاروخ روسي وسط المدينة في تشيرنيغيف"، مضيفا "أصيبت ساحة وجامعة بوليتكنيك ومسرح. يوم سبت عاديّ حوّلته روسيا إلى يوم ألم وخسائر. هناك قتلى وجرحى".

أسفر الهجوم عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل و110 جرحى، بحسب حصيلة أوردها السبت رئيس البلدية بالنيابة.

فاجأ القصف سكان هذه المدينة التي بقيت بمنأى عن الهجمات الواسعة النطاق خلال الأشهر الأخيرة، بعدما حاصرتها القوات الروسية لفترة وجيزة في بدء الغزو في فبراير 2022.

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