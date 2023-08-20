المدعي العام الأوكراني: مقتل وإصابة أكثر من 1602 طفل منذ بدء العملية العسكرية الروسية‎

الأحد 20/أغسطس/2023 - 09:55 ص

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الأحد، مقتل 502 طفل وإصابة 1100 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وذكر مكتب المدعي العام - في بيان، أوردته وكالة أنباء /يوكرينفورم/ الأوكرانية - أنه "حتى يوم 20 أغسطس، تضرر أكثر من 1602 طفل في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية"، موضحا أن "502 طفل قتلوا، وأصيب أكثر من 1100 آخرين بجروح مختلفة الخطورة".

وأضاف البيان أن "معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ485 حالة، وتليها خاركييف بـ299 حالة وفي كييف 129 حالة وفي خيرسون 118 حالة".

وأشار إلى أن "هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا".

وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة تشيرنيهيف الأوكرانية فياتشيسلاف تشاوس اليوم ارتفاع حصيلة إصابات الهجوم الصاروخي الروسي على المنطقة أمس إلى 148 شخصا.

ونقلت /يوكرينفورم/ عن تشاوس قوله "نتيجة الهجوم الروسي أمس، أصيب 148 شخصا، وما زال 41 مريضا في المستشفى، وخضع 15 منهم لعملية جراحية أمس"، ووفقا له ألحقت الغارة الروسية أضرارا بأكثر من 500 منزل في المدينة منهم 60 منزلا كانوا تحت القصف الصاروخي مباشرة.

في السياق، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا صباح اليوم، أن شخصا أصيب جراء قصف شنته القوات الروسية على الإقليم ليلة أمس.

وقال كيريلينكو - في تصريح نقلته (يوكرين فورم) - "إنه في 19 أغسطس، أصاب الروس أحد سكان منطقة دونيتسك وبالتحديد في توريتسك"، مشيرا إلى "صعوبة تحديد العدد الدقيق للضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاكا"، وأوضح أن "القصف الروسي الأخير استهدف منطقة صناعية في مدينة كراماتورسك التابعة للإقليم".

