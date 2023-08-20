مقتل وإصابة 13 شخصا في انفجار عبوة ناسفة في شمال غرب باكستان

الأحد 20/أغسطس/2023 - 09:34 ص

أعلنت السلطات المحلية في باكستان مقتل 11 عاملًا، وإصابة اثنين آخرين؛ إثر انفجار قنبلة استهدفت حافلة تقل عمال في شمال غرب باكستان على الحدود مع أفغانستان.

وقال مسئول بارز في إقليم وزيرستان الشمالي - في بيان نقلته صحيفة "دوون" الباكستانية اليوم الأحد - إن "العمال الذين كانوا يبنون موقعا عسكريا جديدا للجيش الباكستاني قتلوا في انفجار عبوة ناسفة مثبتة في سيارتهم".

بدورهم، قال مسئولو الشرطة إن سيارة خاصة تقل العمال اصطدمت بلغم أرضي في منطقة "جول مير كور"؛ مما أسفر عن مقتل 11 عاملًا وإصابة اثنين آخرين، وأضافت المصادر أنه تم نقل المصابين وجثث المتوفين إلى المستشفى بعد وقت قصير من الحادث.

يذكر أن باكستان شهدت زيادة في الهجمات الإرهابية منذ العام الماضي، عندما انهار اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة طالبان الباكستانية والحكومة الباكستانية.