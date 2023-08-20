رئيس بلدية ماريوبول: روسيا تبذل جهودا حثيثة في إعادة إعمار البنية التحتية

الأحد 20/أغسطس/2023 - 09:28 ص

أكد رئيس بلدية مدينة ماريوبول أوليج مارجون، أن السلطات الروسية تبذل جهودا حثيثة في عمليات إعادة إعمار البنية التحتية في المدينة.

وقال مارجون ـ في تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأحد ـ إن الجهود تتواصل لإعمار ماريوبول، حيث تعمل السلطات الروسية على توفير مستلزمات العيش للمواطن وبناء المنشآت الخاصة بالتدفئة، لاسيما مع عودة الكثير من السكان لمنازلهم.

وأضاف أن المدينة لم تشهد أي عمليات بناء أو تطوير للمستشفيات أو المدارس أو المباني السكنية خلال العشرين عاما الماضية، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية اتبعت سياسة "الأرض المحروقة" قبل الانسحاب لتترك دمارا كبيرا في البنية التحتية.

وأشار إلى أن السلطات الروسية تقوم حاليا ببناء محطة تدفئة جديدة وفقا للمعايير الحديثة في ماريوبول؛ وذلك استعدادا لفصل الشتاء المقبل.