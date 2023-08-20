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الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: قصف 6 وحدات مدفعية روسية و3 مراكز قيادة خلال 24 ساعة

الحرب الاوكرانيه
الحرب الاوكرانيه
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 أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد بأن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 وحدات مدفعية روسية في مواقع إطلاق نار و3 مواقع قيادة و3 أنظمة دفاعية مضادة للطائرات.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان الهيئة القول إن "سلاح الجو شن 9 غارات على مناطق تمركز فيها عناصر روسية، وضربة واحدة استهدفت منظومة صاروخية مضادة للطائرات"، من جانبها أصابت القوات الصاروخية والمدفعية 6 وحدات مدفعية في مواقع إطلاق نار و3 مواقع قيادة و3 أنظمة دفاع جوي روسية.
وفي المقابل، شنت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 هجمات صاروخية و61 ضربة جوية، ونفذت 67 هجوما من طراز ميلرز على مواقع قوات أوكرانية ومناطق مأهولة. ولسوء الحظ، سقط قتلى ومصابين في صفوف المدنيين نتيجة الهجمات الروسية، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية والبنى التحتية الأخرى.
وبحسب هيئة الأركان، وقع 32 اشتباكا قتاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولا يزال التهديد الروسي بشن المزيد من الصواريخ والضربات الجوية على أوكرانيا مرتفعا.
وفي الوقت نفسه، تواصل قوات الدفاع الأوكرانية عملياتها الهجومية في اتجاهات ميليتوبول وبيرديانسك.

منظومة صاروخية مضادة للطائرات روسيا أوكرانيا