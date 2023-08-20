رئيس الوزراء الياباني يزور محطة فوكوشيما النووية قبل إطلاق المياه المعالجة في البحر

الأحد 20/أغسطس/2023 - 09:20 ص

زار رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، محطة فوكوشيما النووية المعطلة بينما تستعد الحكومة اليابانية لإطلاق المياه المعالجة المخزنة في المنشأة بالبحر، وسط معارضة من الصيادين وبعض الدول المجاورة.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه من المقرر أن يتفقد كيشيدا المرافق خلال الزيارة التي تأتي قبل لقائه مع وزرائه بعد غد الثلاثاء لمناقشة موعد بدء ضخ المياه، وقالت مصادر حكومية في وقت سابق "إن العملية ستبدأ على الأرجح بين أواخر أغسطس الجاري وأوائل سبتمبر المقبل".

ولا يزال الصيادون وبعض الدول المجاورة يعارضون الخطة، حيث أدخلت الصين اختبارات إشعاع شاملة على واردات المأكولات البحرية اليابانية، كما يخطط كيشيدا للقاء رئيس الاتحاد الوطني للجمعيات التعاونية للمصايد، ربما غدا الاثنين لتسوية الأمر، بحسب مصادر حكومية.

وتدرس الحكومة موعد إطلاق المياه منذ أن قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية - في تقريرها النهائي الشهر الماضي - إن التفريغ المخطط له سيتوافق مع معايير السلامة العالمية.

وصرح كيشيدا للصحفيين في واشنطن أمس الأول الجمعة بعد أن حضر قمة ثلاثية مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بأن الحكومة في "المرحلة النهائية" من الإجراءات قبل اتخاذ قرار بشأن توقيت صرف المياه.