مقتل وإصابة 31 شخصا جراء تصادم حافلة بشاحنة في إقليم "البنجاب" الباكستاني

الأحد 20/أغسطس/2023 - 09:13 ص

أفادت الشرطة الباكستانية ومسئولو الإنقاذ، اليوم الأحد، بمقتل 18 شخصا على الأقل وإصابة 13 آخرين بجروح وحروق، وذلك جراء اندلاع النيران في حافلة بعد اصطدامها بشاحنة كانت متوقفة على جانب طريق سريع في إقليم "البنجاب".

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن الضابط البارز بالشرطة فهد أحمد قوله إن الحادث وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد بالقرب من منطقة "بندي بهاتيان"، حيث اصطدمت الحافلة المتجهة إلى إسلام أباد بشاحنة كانت متوقفة على جانب طريق لاهور-إسلام أباد السريع.

وأضاف أن الشاحنة كانت تحمل براميل وقود وهو ما تسبب في اشتعال النيران التي اجتاحت الحافلة التي كانت تحمل على متنها أكثر من 40 شخصا.

بدورها، قالت الشرطة إن سائقي الحافلة والشاحنة لقيا مصرعهما.

